எடப்பாடியார் முதல்வரானதும் யார் யார் சிறை செல்வார்கள்? பட்டியலிட்ட செல்லூர் ராஜூ

மதுரை மாநகராட்சி
BY: Siva
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:43 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:44 IST)
மதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்றுள்ள 200 கோடி ரூபாய் வரி முறைகேடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளின்மை ஆகியவற்றை கண்டித்து, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் மதுரை முனிச்சாலையில் பிரம்மாண்ட கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. 
 
இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜூ, எம்.எல்.ஏ ராஜன் செல்லப்பா மற்றும் பாஜக, அமமுக, பாமக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய செல்லூர் ராஜூ, திமுக ஆட்சியில் காற்றில் கூட ஊழல் செய்ய முடியும் என்பதை நிரூபித்துள்ளதாக சாடினார். மதுரை மாநகராட்சி ஊழல் நிறைந்த மற்றும் செயல்படாத நிர்வாகமாக மாறியுள்ளதாகவும், ஒரு ஏக்கர் நிலத்திற்கு அனுமதி பெற 30 லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் கேட்கப்படுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். 
 
தேர்தலுக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி அமையும் போது, ஊழல் செய்த அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் சிறைக்கு செல்வது உறுதி என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
 
பாஜக மாநில செயலாளர் இராம.ஸ்ரீனிவாசன் பேசுகையில், இந்தியாவிலேயே குப்பை நிறைந்த மாநகராட்சியாக மதுரை திகழ்வதாக வேதனை தெரிவித்தார்.
 
