சசிகலாவின் புதிய கட்சியின் பெயர் இதுதான்.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

சசிகலா
BY: Siva
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:42 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:43 IST)
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி வி.கே.சசிகலா, தனது புதிய அரசியல் கட்சியின் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்' என்பது அவரது கட்சியின் பெயராகும். ஏற்கனவே ஜெயலலிதா பிறந்தநாளான பிப்ரவரி 24-ம் தேதி கட்சியின் கொடியை அறிமுகம் செய்திருந்த அவர், தற்போது கட்சியின் பெயரை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார். தொண்டர் ஒருவரால் தொடங்கப்பட்ட இந்த கட்சியில் சசிகலா தன்னை இணைத்து கொண்டுள்ளார். 
 
முன்னதாக, பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸை அவர் நேரில் சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது. தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆகிய முக்கியக் கட்சிகள் தொகுதிப் பங்கீட்டில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், சசிகலாவின் இந்த புதிய அரசியல் கட்சி அறிவிப்பு வரும் தேர்தலில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 
 
சசிகலா தனது ஆதரவாளர்களை ஒருங்கிணைத்து தீவிர தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
 
