முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தீபாவளி பயணம்: திடீரென 3 மடங்கு விலை உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் டிக்கெட்டுகள்! - பயணிகள் அதிர்ச்சி!

Advertiesment
omni bus

Prasanth K

, ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (08:55 IST)

தீபாவளிக்கு பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தயாராகி வரும் நிலையில் ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.

 

அக்டோபர் 20ம் தேதி (திங்கட்கிழமை) தீபாவளி கொண்டாடப்பட உள்ளது. முந்தைய 2 நாட்களுமே வார இறுதி என்பதால் மக்கள் வியாழன், வெள்ளி கிழமைகளிலே சொந்த ஊர்களுக்கு தீபாவளி கொண்டாட புறப்பட ஆயத்தமாகி வருகிறார். இதற்கான அரசு பேருந்து, ரயில் முன்பதிவுகள் முடிந்துவிட்ட  நிலையில் பலரது தேர்வு தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளாக உள்ளது.

 

இந்த தீபாவளி சீசன் சமயத்தில் டிமாண்ட் காரணமாக ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலையை உயர்த்துவது வழக்கமாக உள்ளது. அவ்வாறாக இந்த முறையும் திடீரென ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலை உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலி செல்ல ரூ1800 என்ற அளவில் இருந்த கட்டணம் தற்போது ரூ5000 ஆகவும், சென்னை - மதுரை செல்ல ரூ.1,100 ஆக இருந்த கட்டணம் தற்போது ரூ.4,100 என்ற அளவிலும் உயர்ந்துள்ளது. இது பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மக்களை காப்பாற்றியதை விட விருது பெரிதல்ல! நோபல் கிடைக்காதது பற்றி மனம் திறந்த ட்ரம்ப்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos