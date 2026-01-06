முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றமில்லை.. திடீர் முடிவெடுத்த அதிகாரிகள்..!

Advertiesment
சென்னை செய்திகள்

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (10:00 IST)
சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம் செய்யப்படுவது குறித்த அறிவிப்பில் தற்போது முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வரும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பேருந்து நிலையம், ஜனவரி 7 முதல் தீவு திடல் மற்றும் ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களுக்கு மாற்றப்படும் என்று முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நிர்வாக காரணங்களால் இந்த இடமாற்ற நடவடிக்கை தற்போது தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்படுவதாகச் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.
 
மறு அறிவிப்பு வரும் வரை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் எப்போதும் போல தனது வழக்கமான சேவைகளை தொடரும் என்று போக்குவரத்து கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அறிவிப்பு தினசரி பிராட்வே வழியாக பயணிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளுக்கும், அப்பகுதி வியாபாரிகளுக்கும் தற்காலிக நிம்மதியை அளித்துள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்யுடன் கூட்டணி இல்லை.. திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும்.. காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos