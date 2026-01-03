முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மெரீனா கடற்கரையா? ஷாப்பிங் மாலா? சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

மெரினா கடற்கரை வழக்கு

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (13:41 IST)
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் 1,417 கடைகள் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
உலகின் இரண்டாவது நீளமான கடற்கரையான மெரினாவின் அழகை சிதைக்கும் வகையில் இவ்வளவு அதிகமான கடைகள் அமைக்கப்படுவதை ஏற்க முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சாலை மார்க்கமாக செல்பவர்கள் கடலின் அழகை ரசிக்க முடியாத அளவுக்கு கடைகள் மறைப்பதாகவும், இது மெரினா கடற்கரையா அல்லது ஷாப்பிங் மாலா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
 
இந்த வழக்கினை விசாரித்த நீதிபதிகள், உலகின் வேறு எந்த முன்னணி கடற்கரையிலும் இத்தனை கடைகள் வரிசையாக இருப்பதில்லை என சுட்டிக்காட்டினர். எனவே, மெரினாவில் அமைக்கப்படவுள்ள கடைகளின் எண்ணிக்கையைக் கணிசமாக குறைக்க வேண்டும் என்றும், ஏற்கனவே உள்ள திட்டத்தை மறுஆய்ப்பு செய்து புதிய வரைவு திட்டத்தைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சிக்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.
 
