சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் வீட்டை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்.. அதிரடி கைது..!

சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் அவர்களின் இல்லத்தை, தூய்மை பணியாளர்கள் இன்று திடீரென முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட தங்களது 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே அண்ணா அறிவாலயம், கலைஞர் நினைவகம் மற்றும் ரிப்பன் மாளிகை என பல்வேறு இடங்களில் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வரும் பணியாளர்கள், இன்று ஆணையர் வீட்டை சூழ்ந்ததால் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது.
முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள், மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ஆவேசமாக முழக்கங்களை எழுப்பினர். நீண்ட நேரமாகியும் அவர்கள் கலைந்து செல்லாததால், காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை கட்டாயப்படுத்தி அப்புறப்படுத்தினர். இதனால் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இறுதியில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கணக்கான தூய்மை பணியாளர்களைக் காவல்துறையினர் கைது செய்து வாகனங்களில் ஏற்றி சென்றனர்.