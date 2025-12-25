விடுமுறையை பயன்படுத்தி பகல் கொள்ளை அடிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள்.. சென்னை - நாகர்கோவில் செல்ல ரூ.5000?

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் பள்ளிகளுக்கான அரையாண்டு விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளிடம் ஆம்னி பேருந்து நிறுவனங்கள் மிக அதிக கட்டணத்தை வசூலித்து வருகின்றன.
ரயில்கள் மற்றும் அரசு விரைவு பேருந்துகளில் இடங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே நிரம்பிவிட்ட நிலையில், இந்த சூழலை பயன்படுத்தி தனியார் பேருந்துகள் தங்களின் கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளன.
சென்னையில் இருந்து சாதாரண நாட்களில் ஈரோடு செல்ல ரூ. 800 வரை இருந்த கட்டணம், தற்போது ரூ. 2,000 வரை அதிகரித்துள்ளது. திருநெல்வேலி மற்றும் கோவை போன்ற நகரங்களுக்கு செல்ல ரூ. 2,000 முதல் ரூ. 5,000 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக நாகர்கோவில் செல்ல ரூ. 5,000-க்கும் மேல் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான கட்டணத்தை விட ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 3,000 வரை கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதால், சாமானிய மக்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
புதன்கிழமை இரவு நேரத்தில் பயணிகளின் தேவை அதிகரிக்க அதிகரிக்க, ஆன்லைன் தளங்களில் பேருந்து கட்டணம் மேலும் உயர்த்தப்பட்டது பொதுமக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.