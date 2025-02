1 மில்லியனை கடந்த அண்ணாமலையின் ஹேஷ்டேக்! திமுக செல்வாக்கு குறைகிறதா?

திமுகவிற்கு எதிராக Get Out Stalin என்ற ஹேஷ்டேகை பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை தொடங்கிய நிலையில் அது உலக அளவில் ட்ரெண்டாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் திமுகவினர் Get Out Modi என்ற ஹேஷ்டேகை நேற்று மாலை முதலே ட்ரெண்ட் செய்து வந்தனர். இன்று காலை 6 மணி முதலாக திமுகவிற்கு எதிராக பாஜக Get Out Stalin என்ற ஹேஷ்டேகை தொடர்ந்து ட்ரெண்ட் செய்து வருகிறது. வேகவேகமாக இதன் ட்ரெண்டிங் அதிகரித்த நிலையில் தற்போது இந்த ஹேஷ்டேக் 1.07 மில்லியன் பகிர்தலை தாண்டி உலக அளவில் ட்ரெண்டாகியுள்ளது.