திமுகவை வெளியேற்றுவோம்..!? சொன்னபடி Get Out Stalin ஹேஷ்டேகை ட்ரெண்ட் செய்யத் தொடங்கிய அண்ணாமலை!

திமுகவிற்கு எதிராக Get Out Stalin என்ற ஹேஷ்டேகை ட்ரெண்ட் செய்யப் போவதாக பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருந்த நிலையில் அதை பதிவிட்டு தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

திமுக - தமிழக பாஜக இடையே ஏற்பட்டுள்ள உரசல், வாக்குவாதங்கள் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை, “உதயநிதி ஸ்டாலின் Get Out Modi என அவர் வாயால் சொல்ல தைரியம் இருக்கிறதா?” என சவால் விடுத்தார். நேற்று திமுக இளைஞரணி கூட்டத்திற்கு பிறகு உதயநிதியுடன் திமுகவினர் பலரும் சேர்ந்து Get Out Modi என கோஷமிட்டு வீடியோ வெளியிட்டனர்.