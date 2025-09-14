டெல்லி செல்கிறார் ஈபிஎஸ்.. அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டம்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் முடிவுக்கு வருமா?

கடந்த சில நாட்களாக அ.தி.மு.க.வின் உட்கட்சிப் பூசல்கள், செங்கோட்டையன் விவகாரத்தால் புதிய திருப்பத்தை அடைந்துள்ளன. அ.தி.மு.க-விலிருந்து விலகி சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாள் கால அவகாசம் அளித்த செங்கோட்டையன், அதன் மறுநாளே தனது கட்சி பதவிகளை இழந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பதவிகள் பறிக்கப்பட்ட பிறகு, செங்கோட்டையன் திடீரென டெல்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தது அ.தி.மு.க வட்டாரத்தில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த சந்திப்பு, கட்சிக்குள் ஒருவித பதற்றமான சூழலை உருவாக்கியது.
செங்கோட்டையன் அமித்ஷாவை சந்தித்ததை தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க.வின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரைவில் டெல்லி செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த பயணத்தின்போது, அமித்ஷாவை சந்தித்து, செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பு, அ.தி.மு.க-வில் தற்போது நிலவி வரும் குழப்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் டெல்லி பயணம், செங்கோட்டையன் விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் தலையீடு இருக்குமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளதுடன், அ.தி.மு.க.வின் எதிர்கால அரசியல் நகர்வுகளையும் தீர்மானிக்கும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.