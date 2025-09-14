விஜய்யின் திருச்சி பயணம்.. மக்கள் விரும்பிய மாற்றத்திற்கான பயணமா?

நடிகர் விஜய் தனது தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் அரசியல் பிரசாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கினார். இது தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல், அரசியல் மாற்றத்தை விரும்பும் பொதுமக்களும் தன்னெழுச்சியாக திரண்டிருந்தனர். இந்த மக்கள் வெள்ளம், தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் ஒரு தெளிவான எச்சரிக்கையாக கருதப்படுகிறது.
தி.மு.க. அரசு, விஜய்யின் பிரசாரப் பயணத்திற்கு கடுமையான 22 நிபந்தனைகளை விதித்தது. இது ஆளும் கட்சியின் உள் பதட்டத்தை காட்டுகிறது. இதற்கு பதிலடியாக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் "கொள்கை இல்லாத கூட்டத்தை கூட்டி கும்மாளம் போடும் கட்சி தி.மு.க. அல்ல" என்று மறைமுகமாக விஜய்யை விமர்சித்தார்.
விஜய்யின் பேச்சு மிகவும் பொறுப்பான அரசியல் தலைவரின் பேச்சாக இருந்தது. அவர் தி.மு.க.வின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளான கல்விக் கடன் ரத்து, மகளிர் உரிமைத் தொகை, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகியவை நிறைவேற்றப்படாததை குறித்து கடுமையாக விமர்சித்தார். மேலும், அவர் அ.தி.மு.க.வையும் விமர்சித்து, "மக்கள் இந்த இரு கட்சிகள் மீதும் வெறுப்பில் உள்ளனர்" என்று கூறினார்.
விஜய்யின் வருகை, தமிழக மக்களுக்கு ஒரு மாற்றத்திற்கான நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. இது ஊழல் மற்றும் குடும்ப அரசியலுக்கு எதிரான மக்களின் அதிருப்தியின் வெளிப்பாடாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மாற்று சக்தி உருவாகி வருவதைக் குறிக்கிறது.