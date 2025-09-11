முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?

Advertiesment
நயினார் நாகேந்திரன்

Siva

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (09:52 IST)
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திடீரென டெல்லி செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுவது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அண்மையில், அதிமுக மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தது, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த சூழலில், நயினார் நாகேந்திரனின் டெல்லி பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த சந்திப்பின்போது, செங்கோட்டையன் விவகாரம், அத்துடன் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் போன்றோரின் நிலைப்பாடு குறித்தும் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களுடன் நயினார் நாகேந்திரன் ஆலோசனை செய்வார் என்று கூறப்படுகிறது. 
 
அண்மையில், அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த பயணம், அடுத்து வரவிருக்கும் அரசியல் நகர்வுகளை தீர்மானிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என்ன ஆச்சு தங்கம் விலை நிலவரம்? முதலீடு செய்ய சரியான நேரமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos