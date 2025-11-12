முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழகத்தில் 78% SIR படிவங்கள் விநியோகம்: தேர்தல் ஆணையம் தகவல்!

தேர்தல் ஆணையம்

Mahendran

, புதன், 12 நவம்பர் 2025 (17:15 IST)
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் மேற்கொண்டு வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (SIR) பணியின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 78.09% எஸ்.ஐ.ஆர். படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த 6.41 கோடி வாக்காளர்களில், தற்போது வரை 5 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு இந்த படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
மாநிலவாரியான முக்கிய விவரங்கள்:
 
லட்சத்தீவு: படிவங்கள் வழங்கும் பணி 100% நிறைவடைந்துள்ளது.
 
கோவா: 99.99% பணிகள் முடிந்துவிட்டன.
 
புதுச்சேரி: 93.04% படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
அந்தமான்: 89.22% பணிகள் நிறைவு.
 
கேரளா: 49.55% படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
தமிழ்நாடு உட்பட 12 மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களில் மொத்தமாக 37 கோடிக்கும் அதிகமான படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

