முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மனைவி மீது சத்தியம் செய்யுங்கள்.. கேள்வி கேட்ட எம்.எல்.ஏவுக்கு சவால் விடுத்த அமைச்சர்.. பின்வாங்கிய எம்.எல்.ஏ..!

Advertiesment
உத்தரப் பிரதேசம்

Siva

, புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (16:21 IST)
உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவையில், சமாஜ்வாடி கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் தனது கிராமத்தில் குடிநீர் வசதி இல்லை என்று குற்றம்சாட்டியபோது, ஜல் சக்தி துறை அமைச்சர், "உங்கள் மனைவியின் மீது சத்தியம் செய்யுங்கள், உங்கள் குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருந்தால் நான் ராஜினாமா செய்கிறேன்" என்று சவால் விடுத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தின்போது, சமாஜ்வாடி கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர், "என் கிராமத்தில் குடிநீர் வசதியே இல்லை" என்று புகார் தெரிவித்தார். இதை கேட்ட ஜல் சக்தி துறை அமைச்சர், உடனடியாக, "உங்கள் மனைவி மீது சத்தியம் செய்யுங்கள், உங்கள் கிராமத்தில் தண்ணீர் இல்லையென்றால் நான் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன்" என்று சவால் விடுத்தார்.
 
ஆனால், அந்த எம்.எல்.ஏ., "நான் என் மனைவியின் மீது சத்தியம் செய்ய மாட்டேன். அப்படிச்செய்தால் வீட்டில் பிரச்சினை ஏற்படும்" என்று கூறி அமைச்சரின் சவாலை ஏற்க மறுத்துவிட்டார். இந்த பதிலால் சட்டசபையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
 
இந்த விவாதத்திற்கு பிறகு, உ.பி. ஜல் சக்தி அமைச்சர், "ஜல் ஜீவன் இயக்கம்"  திட்டத்தின் கீழ், உத்தரப் பிரதேசத்தில் 37,730 கிராமங்களுக்குத் தற்போது வழக்கமான குடிநீர் விநியோகம் கிடைத்து வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
 
மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் இயக்கம், நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற வீடுகளுக்குக் குழாய் மூலம் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஏராளமான கிராமங்கள் பயனடைந்துள்ளன என்று அரசு தரப்பு தெரிவித்துள்ளது
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முன்பெல்லாம் தங்கம், வெள்ளி விலையை தினசரி கேட்போம்.. இப்போது கொலை எண்ணிக்கையை கேட்கிறோ: ஈபிஎஸ்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos