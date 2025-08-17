முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டீக்கடைக்கு ஏமாற்றி அழைத்து செல்லப்பட்ட இளம்பெண்.. 10 பேர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. அனைவரும் கைது..!

Advertiesment
தெலங்கானா

Siva

, ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (08:41 IST)
தெலங்கானா மாநிலம், ஜனகாம் நகரில், ஒரு இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான வழக்கில், 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
முகமது ஒவைசி, முத்யால பவன் குமார், பௌத்தூலா சிவா குமார், நூக்கலா ரவி, ஜெட்டி சஞ்சய், முகமது அப்துல் கயோம், புஸ்தகலா சாய் தேஜா, முத்தாடி சுமந்த் ரெட்டி, குண்டா சாய் சரண் ரெட்டி, மற்றும் ஓருகண்டி சாய் ராம் ஆகிய 10 பேர் கொண்ட கும்பல் ஒரு இளம்பெண்ணை ஏமாற்றி, காரில்   "டீ வேர்ல்ட்" என்ற இடத்திற்கு அழைத்து சென்று பின்னர் உள்ள ஒரு அறைக்கு அழைத்து சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.
 
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவர், அந்த பெண்ணைக் காதலிப்பதாக கூறி கோவாவுக்கு அழைத்து சென்று, பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் அத்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர். குற்றவாளிகள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், குற்றவாளிகள் தங்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தனர். அதன்பின்னர் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பின் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos