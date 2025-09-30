முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாலியல் சாமியார் சைதன்யானந்த சரஸ்வதி செல்போனில் விமான பணிப்பெண்கள் புகைப்படங்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்..!

Advertiesment
சைதன்யானந்த

Mahendran

, செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (11:51 IST)
டெல்லியில், ஆசிரமம் நடத்தி வந்த சாமியார் சைதன்யானந்த சரஸ்வதி, என்கிற பார்த்தசாரதி, பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய வழக்கில் புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவரது மொபைல் போனை ஆராய்ந்ததில், பல பெண்களுடன் பேசிய ஆபாசமான உரையாடல்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
 
விசாரணையில், சாமியார் தனது மொபைலில் பல விமான பணிப்பெண்கள் மற்றும் பெண்களின் புகைப்படங்களையும், ஸ்கிரீன்ஷாட்களையும் சேமித்து வைத்திருந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு அவரது இரண்டு பெண் உதவியாளர்களும் உடந்தையாக இருந்ததால், அவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.
 
முன்னதாக, இவர் மாணவர்களை மிரட்டி, ஆபாசமான குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பியதாகவும், பெண்கள் விடுதியில் ரகசிய கேமராக்களை பொருத்தியதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன. பாதிக்கப்பட்ட 17-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் அளித்த வாக்குமூலங்களுக்கு பிறகு, கடந்த 50 நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த சைதன்யானந்த, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டார்.
 
விசாரணையில் அவர் ஒத்துழைக்க மறுப்பதாகவும், உறுதியான ஆதாரங்களை காட்டும் போது மட்டுமே பதிலளிப்பதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தூதர் என்று போலியான விசிட்டிங் கார்டுகளையும் அவர் வைத்திருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூர் சம்பவத்திற்கு செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம்.. லட்டர் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்த தவெக நிர்வாகி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos