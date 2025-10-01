முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
துபாய் ஷேக்கிற்கு பாலியல் பார்ட்னர் வேண்டும்.. மாணவியுடன் சாமியார் பேசிய வாட்ஸ் அப் உரையாடல்..!

சைத்யானந்தா சரஸ்வதி

Siva

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (08:29 IST)
கடவுள் என்று தன்னை தானே கூறிக்கொண்ட சாமியார் சைத்யானந்தா சரஸ்வதியின் கைது, அவர் இளம் மாணவிகளை பாலியல் பலாத்காரம் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
குற்றம் சாட்டப்பட்ட 62 வயதான சைத்யானந்தா, ஒரு "துபாய் ஷேக்"கிற்கு ஒரு பாலியல் துணையை ஏற்பாடு செய்ய முயன்றது மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் உரையாடல்களில் ஒன்றாகும். பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் மாணவி ஒருவருடன் அவர் நடத்திய உரையாடல் பின்வருமாறு:
 
டெல்லி பாபா: "ஒரு துபாய் ஷேக்கிற்கு ஒரு செக்ஸ் பார்ட்னர் தேவை, உனக்கு பிடித்தமான நண்பர் யாராவது இருக்கிறார்களா?"
 
பாதிக்கப்பட்டவர்:  யாரும் இல்லை
 
டெல்லி பாபா: அது எப்படிச் சாத்தியம்?
 
பாதிக்கப்பட்டவர்: எனக்குத் தெரியாது.
 
டெல்லி பாபா: உன் வகுப்புத் தோழி யாராவது? ஜூனியர்?
 
மற்றொரு உரையாடலில், அவர் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட மாணவியை  "ஸ்வீட்டி பேபி டாட்டர் டால்" போன்ற மழலை சொற்களைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் அழைத்துள்ளார். மேலும், நாள் முழுவதும் மற்றும் இரவு நேரத்திலும் அவர் தொடர்ந்து தொல்லை தரும் செய்திகளை அனுப்பியுள்ளார்:
 
தற்போது, போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சாமியாரை போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். விசாரணையில் மேலும் சில திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

