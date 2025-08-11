தொலைந்த செல்போன்களை கண்டுபிடித்து தரும் செயலி.. இதுவரை 5 லட்சம் செல்போன் கண்டுபிடிப்பு..!

தற்காலத்தில் செல்போன்கள் தொலைவது அல்லது திருடப்படுவது என்பது அன்றாட நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், பொதுமக்கள் காவல் நிலையங்களில் புகார் அளித்து, தங்கள் சாதனத்தை மீட்க பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. ஆனால், மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 'சஞ்சார் சாத்தி' (Sanchar Saathi) என்ற புதிய மொபைல் செயலி, இந்த சிக்கல்களுக்கு ஒரு எளிய மற்றும் தொழில்நுட்பரீதியான தீர்வை வழங்கியுள்ளது.
இந்த செயலி, இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் செயல்படும் இது, நாடு முழுவதும் தொலைந்த அல்லது திருடப்பட்ட செல்போன்களை கண்டறிந்து, அவற்றின் பயன்பாட்டை தடுக்க உதவுகிறது. இந்த செயலி, பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி உட்பட 21 மொழிகளில் கிடைக்கிறது. இது நாட்டின் பல்வேறு பகுதி மக்களும் எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவர் தனது செல்போனை தொலைத்துவிட்டால், உடனடியாக இந்த செயலி மூலம் புகார் அளிக்கலாம். செயலி, தொலைந்த போனின் IMEI எண்ணை பயன்படுத்தி, நாடு முழுவதும் உள்ள மொபைல் நெட்வொர்க்குகளுடன் தொடர்புகொண்டு, அந்த சாதனத்தின் பயன்பாட்டை தற்காலிகமாக நிறுத்திவிடும். இதன் மூலம், திருடப்பட்ட போனை யாரும் பயன்படுத்த முடியாதவாறு தடுக்க முடியும். பின்னர், செல்போன் கண்டறியப்பட்டால், அதை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவும் இந்த செயலி உதவுகிறது.
'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட குறுகிய காலத்திலேயே, நாடு முழுவதும் சுமார் 5.35 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொலைந்துபோன அல்லது திருடப்பட்ட செல்போன்களைக் கண்டறிய உதவியுள்ளது. இந்த செயலி, தொழில்நுட்பத்தை மக்களின் நலனுக்காக எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாகத் திகழ்கிறது.