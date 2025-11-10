ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்

ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பாகவத், நேற்று நடந்த கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சியில், ஆர்.எஸ்.எஸ்.சில் சேருவதற்கான விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் பிராமணர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. வேறு எந்த சாதிக்கும் அனுமதி இல்லை. முஸ்லிம்களுக்கு அனுமதி இல்லை, கிறிஸ்தவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை... இந்துக்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி" என்று பாகவத் கூறினார்.
இருப்பினும், அனைத்து மதத்தினரும் 'பாரத அன்னையின் மகன்களாக' இருந்தால், தங்கள் மத வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு சங்கத்தில் பங்கேற்கலாம் என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். "முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் உட்பட எந்த பிரிவினரும் வரலாம், ஆனால் உங்கள் தனித்தன்மையை வெளியே வையுங்கள். இங்கு வரும்போது, மட்டும் நீங்கள் பாரத அன்னையின் ஒரு உறுப்பினராக, இந்து சமூகத்தின் ஒரு உறுப்பினராக வருகிறீர்கள்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ். எந்த அரசியல் கட்சியையும் ஆதரிப்பதில்லை என்றும், ஆனால் தேசிய நலனுக்கான கொள்கைகளை ஆதரிக்கும் என்றும் அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். "சங்கம் அரசியல் அல்லது தேர்தல் அரசியலில் பங்கேற்பதில்லை. சங்கத்தின் பணி சமூகத்தை ஒன்றிணைப்பது; அரசியல் இயற்கையாகவே பிரிவினைவாதி என்பதால், நாங்கள் அரசியலில் இருந்து விலகி இருக்கிறோம்" என்றார்.