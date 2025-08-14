முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாய் கடித்தால் சோப்பு போட்டு கழுவினாலே சரியாகிவிடும்: மேனகா காந்தியின் சகோதரி..!

Advertiesment
அம்பிகா சுக்லா

Siva

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (17:35 IST)
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தியின் சகோதரி அம்பிகா சுக்லா, "நாய் கடித்தால், கடித்த இடத்தில் சோப்பு போட்டு கழுவினாலே போதும்; அதுவே ரேபிஸ் வைரஸை கொன்றுவிடும்" என்று தெரிவித்திருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஒரு நேர்காணலில் பேசிய அம்பிகா சுக்லா, "நாய் கடித்ததும் கடித்த இடத்தை சோப்பு போட்டு கழுவினாலே ரேபிஸ் வைரஸ் இறந்துவிடும். அதனால்தான் கோடிக்கணக்கானோர் வாழும் இந்த நாட்டில், ரேபிஸ் மரணங்களின் எண்ணிக்கை வெறும் 54 ஆக உள்ளது. நியாயமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு நாய் எந்த அளவுக்கு கடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு கடிப்பதில்லை" என்று கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், நாய்கள் பொதுவாக மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை என்றும், நாய்க்கடி குறித்து தேவையில்லாமல் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்துக்கள், தெரு நாய்கள் தொடர்பான விவாதத்தின் தீவிரத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பணம் இருந்து என்ன செய்ய? கர்ப்பமான மனைவிக்காக ரூ.1.2 கோடி சம்பள வேலையை உதறிய நபர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos