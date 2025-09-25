முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பீகாரை வட்டமிடும் பிரியங்கா காந்தி.. ஒரே மாதத்தில் இரண்டு முறை பயணம்..!

Advertiesment
பிரியங்கா காந்தி

Mahendran

, வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (17:23 IST)
காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, மகளிர் மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக நாளை பீகார் மாநிலத்திற்கு ஒரு நாள் பயணமாக செல்கிறார்.
 
பிரியங்கா காந்தியின் இந்த வருகை குறித்து, பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ஷகீல் அகமது கான் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அறிவித்தார். 
 
 பிரியங்கா காந்தி நாளை பாட்னாவில் நடைபெறும் மகளிர் மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். அதன் பிறகு, மாலை 3 மணியளவில் மோதிஹரியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளார்.
 
பிரியங்கா காந்தி, கடந்த ஒரு மாதத்தில் இரண்டாவது முறையாக மாநிலம் பீகார் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். இதற்கு முன்னர், அவர் ஆகஸ்ட் மாதம் வாக்காளர் அதிகார யாத்திரையில் கலந்துகொண்டார். அவரது சகோதரர் மற்றும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கடந்த 15 நாட்களில் 25 மாவட்டங்களில் 1,300 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் பயணித்து, கட்சிக்கு ஆதரவு திரட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

H1B விசா கட்டண உயர்வு.. இந்தியாவில் புதிய கிளையை தொடங்கும் அமெரிக்க நிறுவனம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos