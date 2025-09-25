பீகாரை வட்டமிடும் பிரியங்கா காந்தி.. ஒரே மாதத்தில் இரண்டு முறை பயணம்..!

காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, மகளிர் மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக நாளை பீகார் மாநிலத்திற்கு ஒரு நாள் பயணமாக செல்கிறார்.
பிரியங்கா காந்தியின் இந்த வருகை குறித்து, பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ஷகீல் அகமது கான் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அறிவித்தார்.
பிரியங்கா காந்தி நாளை பாட்னாவில் நடைபெறும் மகளிர் மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். அதன் பிறகு, மாலை 3 மணியளவில் மோதிஹரியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளார்.
பிரியங்கா காந்தி, கடந்த ஒரு மாதத்தில் இரண்டாவது முறையாக மாநிலம் பீகார் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். இதற்கு முன்னர், அவர் ஆகஸ்ட் மாதம் வாக்காளர் அதிகார யாத்திரையில் கலந்துகொண்டார். அவரது சகோதரர் மற்றும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கடந்த 15 நாட்களில் 25 மாவட்டங்களில் 1,300 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் பயணித்து, கட்சிக்கு ஆதரவு திரட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.