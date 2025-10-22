முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிமெண்ட் கான்க்ரீட்டில் சிக்கிய குடியரசு தலைவரின் ஹெலிகாப்டர்! கேரளாவில் பரபரப்பு!

Advertiesment
Draupadi Murmu helicopter

Prasanth K

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (12:40 IST)

கேரளாவில் சபரிமலைக்கு சென்ற குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஹெலிகாப்டர் கான்க்ரீட்டில் சிக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

பல்வேறு பயணத் திட்டங்களோடு கேரளா சென்றுள்ள இந்திய குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று சபரிமலையில் ஐயப்பன் கோவிலில் தரிசனம் செய்வதற்காக சென்றார். திருவனந்தபுரம் விமானநிலையத்தில் இருந்து ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்ட அவர் நிலக்கல்லில் தரையிறங்குவதாக திட்டமிடப்பட்டது

 

ஆனால் மோசமான வானிலை காரணமாக அவரது ஹெலிகாப்டரை பிரமடம் மைதானத்தில் தரையிறக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அவ்வாறு அங்கு தரையிறக்கியபோது அவசரமாக போடப்பட்டிருந்த காங்கிரீட்டில் ஹெலிகாப்டர் சிக்கியது. இதனால் குடியரசு தலைவர் வெளியேற முடியாமல் ஹெலிகாப்டரிலேயே இருந்தார். பின்னர் ராணுவ வீரர்கள், காவலர்கள் ஹெலிகாப்டரை தள்ளி மீட்டனர்.

 

அதன் பின்னர் அங்கிருந்து குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு இருமுடி கட்டிச் சென்று பம்பையில் நீராடி, ஐயப்ப சுவாமியை தரிசனம் செய்தார். ஹெலிகாப்டர் சிக்கிய வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிடுவேன்: பெண் மருத்துவரை மிரட்டிய நோயாளியின் உறவினர் கைது..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos