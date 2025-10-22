முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிடுவேன்: பெண் மருத்துவரை மிரட்டிய நோயாளியின் உறவினர் கைது..!

பெண் மருத்துவர் தாக்குதல்

Mahendran

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (12:38 IST)
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு பெண் இளம் மருத்துவர் கொடுந்தாக்குதலுக்கு ஆளாகி, பாலியல் ரீதியாக மிரட்டப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவர் அளித்த புகாரின்படி: மருத்துவமனையின் மகப்பேறு வார்டில் சிகிச்சைக்காக வந்த போக்குவரத்து ஊர்க்காவலரான ஷேக் பாபுலால் என்பவரின் உறவினரை இளம் மருத்துவர் பரிசோதித்துள்ளார். பரிசோதனைக்கு பிறகு, பாபுலால் மற்றும் அவருடன் வந்தவர்கள் மருத்துவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
புகாரில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தன்னை, "தோளில் குத்தினர், கையை முறுக்கினர், வார்த்தைகளால் கடுமையாக திட்டினர், மேலும், நான் சாலையில் வெளியே சென்றால் கற்பழிப்பதாகவும் மிரட்டல் விடுத்தனர்" என்று மருத்துவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்தத் தாக்குதல் மற்றும் மிரட்டல் சம்பவம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
இச்சம்பவம் குறித்துத் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின் முடிவில், தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஊர்க்காவலர் ஷேக் பாபுலால் உட்பட இரண்டு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
மருத்துவரின் புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
இச்சம்பவம் மருத்துவர் சமூகத்திடமிருந்து கடுமையான விமர்சனங்களை ஈர்த்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

