முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்.. ரூ.17 லட்சம் ஏமாந்தாலும் உடனே சுதாரித்த மூதாட்டி.. துரித நடவடிக்கையால் பணம் மீட்பு..!

Advertiesment
டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் மோசடி

Siva

, ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (11:08 IST)
மங்களூரை சேர்ந்த 79 வயது மூதாட்டி ஒருவர், 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடி வலையில் சிக்கி, காவல்துறை அதிகாரி போல பேசிய மர்ம நபரிடம் தனது சேமிப்பான ₹17 லட்சத்தை இழந்தார்.
 
அக்டோபர் 23 அன்று, மோசடியாளர்கள் மூதாட்டியை மிரட்டி, ஐந்து மணி நேரம் கழித்து பணத்தை தங்கள் கணக்குக்கு மாற்றினர்.
 
மாலை 6 மணிக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மூலம் மூதாட்டி உடனடியாக 1930 அவசர எண்ணுக்குப் புகார் அளித்தார். சைபர் குற்றப் பிரிவு அதிகாரிகள் மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு, வங்கி கணக்குக்கு மாற்றப்பட்ட பண பரிமாற்றத்தை நிறுத்தி, மோசடியாளரின் கணக்கை உடனடியாக முடக்கினர். அடுத்த நாளே நீதிமன்ற உத்தரவு பெற்று முழு பணத்தையும் மூதாட்டியின் கணக்கிற்கு மீட்டனர்.
 
மோசடி நடந்தது என்று அறிந்தவுடன் விரைவாக புகார் அளித்தால் மட்டுமே இழந்த பணத்தை மீட்க முடியும் என அதிகாரிகள் வலியுறுத்தினர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல்வர் தலைமையில் நடந்த அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டம்: 20 கட்சிகள் புறக்கணிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos