முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!

Advertiesment
செயற்கை நுண்ணறிவு

Siva

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (13:15 IST)
ஹரியானா, ஃபரிதாபாத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தனது மூன்று சகோதரிகளின் ஆபாச படங்களால் மிரட்டப்பட்ட 19 வயது கல்லூரி மாணவர் ராகுல் பாரதி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
 
'சாஹில்' என்ற நபர், ராகுலின் தொலைபேசியை ஹேக் செய்து, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் படங்களை உருவாக்கி, அவற்றை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதாக மிரட்டி ரூ. 20,000 கேட்டுள்ளார். மேலும், ராகுல் தற்கொலை செய்துகொள்ளுமாறு அவரை தூண்டியதாகவும் வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.
 
மன உளைச்சலுக்கு ஆளான ராகுல் மாத்திரைகளை உட்கொண்டு, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். ராகுலின் தந்தை, மகள்கள் ஆபாச படங்களைக் கொண்டு துன்புறுத்தப்பட்டதே மரணத்திற்கு காரணம் என்றார். ராகுலின் தாயார், இந்த சதிக்கு தனது மைத்துனர் நீரஜ் பாரதிக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
இதுகுறித்து இரண்டு பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையினர், ராகுலின் செல்போனை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இது சைபர் குற்றவியல் மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் தவறான பயன்பாடு குறித்த தீவிரமான உதாரணம் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு விளம்பரம்.. பல்கலைக்கழகம் மூடல்! - சீமான் சாடல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos