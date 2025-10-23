முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 62 வயது நபர்.. நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் வழியில் தற்கொலை..!

Advertiesment
Tags: சிறார் பாலியல் தாக்குதல்

Siva

, வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (12:50 IST)
ஆந்திராவின் காக்கிநாடா மாவட்டத்தில் 13 வயது சிறுமியை பாலியல்ரீதியாக தாக்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட 62 வயது நபர், காவல் காவலில் இருந்தபோது தற்கொலை செய்துகொண்டார். 
 
தத்திகா நாராயணா ராவ் என்ற அந்த நபர், நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது, கழிவறைக்கு செல்வதாக கூறி கோமடி சேருவு ஏரியில் குதித்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். இவர் ஒரு அரசியல் கட்சியுடன் தொடர்புடையவர் என்று கூறப்படுகிறது.
 
8ஆம் வகுப்பு மாணவியான சிறுமியை, ராவ் தாத்தா போல் நடித்து பள்ளியிலிருந்து அழைத்து சென்றுள்ளார். பொது பூங்காவில் நடந்த இந்த அத்துமீறலை மற்றொரு நபர் பார்த்து பிடித்துள்ளார். கிராம மக்கள் கொடுத்த புகாரின்பேரில் ராவ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
 
இந்த சம்பவம் ஆந்திர அரசியலில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பத்தினர் மற்றும் தலித் சமூகத்தினர் நீதி கேட்டு போராடியதுடன், பள்ளி முதல்வர் மீது அலட்சிய குற்றச்சாட்டும் வைத்துள்ளனர். ஆளும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் சம்பவத்தை கண்டித்துள்ளார். 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தீபாவளிக்கு அறிமுகமான கார்பைடு கன் ஏற்படுத்திய விபத்து: 14 சிறுவர்கள் பார்வை இழப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos