13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 62 வயது நபர்.. நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் வழியில் தற்கொலை..!

ஆந்திராவின் காக்கிநாடா மாவட்டத்தில் 13 வயது சிறுமியை பாலியல்ரீதியாக தாக்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட 62 வயது நபர், காவல் காவலில் இருந்தபோது தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
தத்திகா நாராயணா ராவ் என்ற அந்த நபர், நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது, கழிவறைக்கு செல்வதாக கூறி கோமடி சேருவு ஏரியில் குதித்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். இவர் ஒரு அரசியல் கட்சியுடன் தொடர்புடையவர் என்று கூறப்படுகிறது.
8ஆம் வகுப்பு மாணவியான சிறுமியை, ராவ் தாத்தா போல் நடித்து பள்ளியிலிருந்து அழைத்து சென்றுள்ளார். பொது பூங்காவில் நடந்த இந்த அத்துமீறலை மற்றொரு நபர் பார்த்து பிடித்துள்ளார். கிராம மக்கள் கொடுத்த புகாரின்பேரில் ராவ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் ஆந்திர அரசியலில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பத்தினர் மற்றும் தலித் சமூகத்தினர் நீதி கேட்டு போராடியதுடன், பள்ளி முதல்வர் மீது அலட்சிய குற்றச்சாட்டும் வைத்துள்ளனர். ஆளும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் சம்பவத்தை கண்டித்துள்ளார்.