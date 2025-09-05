பிளஸ் 2 மாணவியுடன் பாலியல் உறவு.. போக்சோ சட்டத்தில் 25 ஆண்டுகள் சிறை.. திடீரென தண்டனை ரத்து..!

திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவருக்கு போக்சோ வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றம் விதித்த 25 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த பிளஸ் 2 மாணவியும், அதே பகுதியை சேர்ந்த இளைஞரும் காதலித்து வந்துள்ளனர். இவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட பாலியல் உறவு, மாணவியின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போக்சோ வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த திண்டுக்கல் கீழமை நீதிமன்றம், குற்றம்சாட்டப்பட்ட இளைஞருக்கு 25 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, அந்த இளைஞர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. "தற்போது இருவரும் சேர்ந்து வாழும் நிலையில், தனது கணவரை சிறைக்கு அனுப்பினால், தானும் குழந்தையும் நிராதரவாக விடப்படுவோம்" என்று அந்தப் பெண் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்தார். இது, சட்டத்தின் கடுமையான நிலைப்பாட்டையும், வாழ்க்கையின் யதார்த்தமான சூழலையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கத் தூண்டியது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த உயர்நீதிமன்றக் கிளை, இளைஞருக்கு விதிக்கப்பட்ட 25 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தது. இந்தத் தீர்ப்பு, போக்சோ சட்டத்தின் நோக்கத்திற்கும், சமூக மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் சிக்கலான நிலைகளுக்கும் இடையிலான சமநிலையை காட்டுவதாக உள்ளது.