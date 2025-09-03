முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நீட் தேர்வில் ஜீரோ, மைனஸ் மதிப்பெண் எடுத்தவர்களுக்கு சீட் ஒதுக்கீடு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

Advertiesment
நீட்

Siva

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (08:04 IST)
நீட் முதுகலை தேர்வில் ஜீரோ அல்லது மைனஸ் மதிப்பெண் பெற்ற 27 பேருக்கு மருத்துவ இடம் ஒதுக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பொதுவாக, நீட் போன்ற நுழைவு தேர்வுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதி மதிப்பெண்  பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவ கல்லூரிகளில் இடம் ஒதுக்கப்படும். ஆனால், இந்த ஆண்டு வெளியான நீட் முதுகலை தேர்வு முடிவுகளில், பூஜ்யம் அல்லது எதிர்மறை மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
இதுதொடர்பாக, தேர்வுத் துறை அல்லது மத்திய அரசு இதுவரை அதிகாரபூர்வமான விளக்கம் எதையும் அளிக்கவில்லை. இந்த விவகாரம், மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை முறையில் உள்ள வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த சம்பவம், எதிர்காலத்தில் மருத்துவக் கல்வித் துறையில் மேலும் பல சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வெனிசுலா நாட்டுக்குள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்திய அமெரிக்க ராணுவம்.. 11 தீவிரவாதிகள் பலி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos