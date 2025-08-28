TNPSC குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. முதன்மை தேர்வு தேதியும் அறிவிப்பு..!

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்திய குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன. துணை ஆட்சியர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், வணிகவரி உதவி ஆணையர் உள்ளிட்ட 70 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டது.
தேர்வு விவரங்கள்
காலிப்பணியிடங்கள்: 70
தேர்வு தேதி: ஜூன் 15
அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 294 பேர்
தேர்வு எழுதியவர்கள்: 1 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 128 பேர்
தேர்வு முடிவுகளைத் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான tnpsc.gov.in-இல் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான முதன்மைத் தேர்வு சென்னையில் டிசம்பர் 1 முதல் 4 வரை நடைபெறும். தேர்வர்கள் அதற்கான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்து கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.