முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொடர்ச்சியாக 25 ஆண்டுகள் பதவியில் இருக்கும் மோடி.. நெகிழ்ச்சியான ட்வீட்..!

Advertiesment
நரேந்திர மோடி

Siva

, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (13:51 IST)
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தான் முதன்முதலில் குஜராத் மாநில முதலமைச்சராக பதவியேற்ற நாளான  2001ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7ஆம் தேதியை இன்று தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் நினைவுகூர்ந்துள்ளார். இதன்மூலம், அரசின் தலைவராகத் தான் கடந்து வந்த 25 ஆண்டு கால பயணத்தை அவர் அசைபோட்டு, இந்திய மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
 
தொடர்ச்சியாக 14 ஆண்டுகள் குஜராத் முதல்வராகவும், பின்னர் 2014 முதல் பிரதமராகவும் பதவி வகிக்கும் மோடி, தனது 'எக்ஸ்' தளப் பதிவில், ஆரம்ப கால சவால்களை நினைவுபடுத்தினார். "மிகவும் சவாலான சூழ்நிலையில் நான் பொறுப்பேற்றேன். நிலநடுக்கம், புயல், வறட்சி என சிக்கல்கள் இருந்தன. ஆனால், குஜராத்தை நல்லாட்சியின் ஆற்றல் மையமாக மாற்றினோம்," என்று குறிப்பிட்டார்.
 
அப்போது தனது தாயார், "எப்போதும் ஏழைகளுக்காக உழைக்க வேண்டும்; ஒருபோதும் லஞ்சம் வாங்கக் கூடாது" என அறிவுரை வழங்கியதையும் மோடி பகிர்ந்தார்.
 
கடந்த 11 ஆண்டுகால தேசிய பயணத்தில், 25 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வறுமையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்தியா உலகின் முக்கிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக பிரகாசிப்பதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார். "வளர்ந்த பாரதம் என்ற கனவை நனவாக்க, அரசியலமைப்பை வழிகாட்டியாக கொண்டு, இன்னும் கடினமாக உழைப்பேன்" என்று கூறி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆற்றில் துணி துவைத்த பெண்ணை முதலை இழுத்துச் சென்ற பயங்கரம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos