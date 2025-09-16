ஏற்கனவே 3 குழந்தைகள்.. இன்று ஒரே பிரசவத்தில் 4 குழந்தைகள்.. மொத்தம் 7 குழந்தைகள்..!

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சத்தாராவைச் சேர்ந்த 27 வயதுப் பெண் காஜல், ஏற்கெனவே மூன்று குழந்தைகள் பெற்றுள்ள நிலையில், இன்று ஒரே பிரசவத்தில் நான்கு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துள்ளார். இதன் மூலம் அவருக்கு ஏழு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
மகாராஷ்டிர மாநிலம் சத்தாராவில் வசிக்கும் 27 வயதான காஜல் என்ற பெண், இன்று ஒரே பிரசவத்தில் மூன்று பெண் குழந்தைகளையும் ஒரு ஆண் குழந்தையையும் பெற்றெடுத்துள்ளார். ஏற்கெனவே அவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், இந்த நான்கு குழந்தைகளும் பிறந்ததன் மூலம், அவருக்கு தற்போது மொத்தம் ஏழு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
ஒரே பிரசவத்தில் நான்கு குழந்தைகளை பெற்றது ஆச்சரியமான நிகழ்வாக இருந்தாலும், காஜல் தனது அனைத்து குழந்தைகளையும் நன்றாக வளர்ப்பேன் என்றும், அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுப்பேன் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இந்த பிரசவம், அப்பகுதியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
ஒரே பிரசவத்தில் நான்கு குழந்தைகள் பிறப்பது மிகவும் அரிதான மருத்துவ நிகழ்வு. இதுபோன்று அரிய நிகழ்வுகள், பெரும்பாலும் மருத்துவ உலகின் கவனத்தை பெறும். இந்த பெண்ணின் உறுதியும், தாய்மையும் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.