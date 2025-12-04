முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம்.. பிஆர்எஸ் கட்சி விமர்சனம்..!

Advertiesment
Rahul Gandhi

Siva

, வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (10:37 IST)
பிஆர்எஸ் கட்சியின் செயல் தலைவர் கே. டி. ராமராவ் சென்னையில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தலைமை மற்றும் ராகுல் காந்தி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அவர், "ராகுல் காந்தி இந்திய எதிர்க்கட்சிகளின் கழுத்தில் சுமையாக மாறிவிட்டார்" என்றும், காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியாத அளவுக்கு பலவீனமடைந்து விட்டதாகவும் கூறினார்.
 
பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற முக்கியத் தூண்களில் ராகுல் காந்திக்கு தெளிவான தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாததுதான் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம் என்றும் கேடிஆர் சாடினார். தெலங்கானா பிரச்சாரத்தின்போது ராகுல் காந்தி காளேஸ்வரம் திட்ட ஊழல் குறித்துப் பேசியது "அறிவின்மையைக்" காட்டுகிறது என்று அவர் விமர்சித்தார்.
 
மேலும், தென் மாநிலங்களில் பாஜக-வுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று கூறிய கேடிஆர், தெலங்கானாவில் காங்கிரஸின் இரண்டு ஆண்டு ஆட்சி, முந்தைய பிஆர்எஸ் ஆட்சியில் கிடைத்த வளர்ச்சியை ஊழல் மற்றும் நிர்வாக குழப்பத்தால் பின்னோக்கி தள்ளிவிட்டது என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்த தெலங்கானா காங்கிரஸ் தலைவர் ஜக்காரெட்டி, ராகுல் காந்தியின் தியாகத்தால்தான் தெலங்கானா உருவானது என்றும், ராகுலை விமர்சிக்க கேடிஆருக்குத் தார்மீக உரிமை இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிக்கெட் கவுன்ட்டர்களில் தட்கல் முன்பதிவு செய்தாலும் ஓடிபி கட்டாயம்: புதிய நடைமுறை அறிமுகம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos