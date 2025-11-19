முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!

International Men's Day

Siva

, புதன், 19 நவம்பர் 2025 (11:45 IST)
சர்வதேச ஆண்கள் தினம், நவம்பர்  19 அன்று உலகெங்கிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்களின் சாதனைகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கான அவர்களின் நேர்மறையான பங்களிப்புகளை போற்றுவதே இந்த நாளின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
 
இந்த நாளில், ஆண்களின் ஆரோக்கியம் குறிப்பாக மன ஆரோக்கியம், சமூகத்தில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள், மற்றும் நேர்மறையான முன்மாதிரிகளின் முக்கியத்துவம் ஆகியவை குறித்து உலகளாவிய கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
 
இந்த தினத்தில் ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் ஆரோக்கியம், நல்வாழ்வு, சமூக பங்கு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் வேண்டும்.
 
இந்த தினம், ஆரோக்கியமான மற்றும் சமத்துவமான சமூகத்தை உருவாக்க ஆண்கள் ஆற்றும் நேர்மறையான தாக்கத்தை எடுத்துரைக்கிறது.
 
