மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சாமியார் அசராமுக்கு 6 மாத இடைக்கால ஜாமீன்! நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

அசராம்

Mahendran

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (13:55 IST)
பாலியல் வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் சாமியார் அசராமுக்கு, மருத்துவ காரணங்களுக்காக ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம் இன்று  ஆறு மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. இவர் தற்போது ஜோத்பூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
தற்போது ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அசராம், தனது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி வழக்கமான ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவருக்கு வயது தொடர்பான பல உடல்நல பிரச்சினைகள் உள்ளதாகவும், முன்பு இரண்டு முறை மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
சஞ்சீவ் பிரகாஷ் சர்மா தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது. அசராம் இடைக்கால ஜாமீனில் இருக்கும்போது, சாட்சிகளை சந்திக்கவோ அல்லது செல்வாக்கு செலுத்தவோ கூடாது என்று முன்னர் உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
 
பள்ளி சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் குற்றவாளியான அசராம், 2013 ஆகஸ்ட் முதல் சிறையில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
