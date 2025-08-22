முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பெண்ணை கொலை செய்து 7 துண்டுகளாக வெட்டி கிணற்றில் வீசிய காதலன்.. 2 பேர் கைது..!

Advertiesment
Uttar Pradesh

Siva

, வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (09:23 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சி மாவட்டத்தில் ஒரு கிணற்றில் சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு பெண்ணின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக, அப்பெண்ணின் காதலன் மற்றும் முன்னாள் கிராமத் தலைவர் உட்பட இரண்டு பேரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இந்த கொலையைச் செய்ய உதவிய மூன்றாவது நபர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளார்.
 
கிஷோர்புரா கிராமத்தை சேர்ந்த முன்னாள் கிராம தலைவர் சஞ்சய் படேல், அப்பெண் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி தொடர்ந்து வற்புறுத்தியதால் விரக்தியடைந்தார். இதனால், தனது மருமகன் சந்தீப் படேலுடன் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை கொலை செய்து, உடலை ஏழு துண்டுகளாக வெட்டி, சாக்குகளில் அடைத்து கிணற்றிலும், ஒரு பாலத்தின் அருகிலும் வீசியுள்ளார்.
 
ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி ஒரு விவசாயி தனது கிணற்றிலிருந்து துர்நாற்றம் வருவதை கண்டபோது இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. உடனே காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, சடலத்தின் கைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. ஆனால், தலை மற்றும் கால்கள் இல்லாததால், உடலை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
 
இதுகுறித்து போலீசார் 100-க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியும், 200க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களையும் ஆய்வு செய்தனர். விசாரணையின் முடிவில் கொலை செய்யப்பட்டவர் ரச்னா யாதவ் என்ற விதவை என அடையாளம் காணப்பட்டது. இந்த கொலை வழக்கில் இதுவரை 2 பேர் கைதாகியுள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அட்ரஸ் இல்லாத லட்டருக்கு நான் எப்படி பதில் போட முடியும்: விஜய்க்கு கமல் பதிலடி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos