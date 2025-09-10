முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிஹாரைப் பின்பற்றி நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: தேர்தல் ஆணையம் புதிய திட்டம்

தேர்தல் ஆணையம்

Mahendran

, புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (10:23 IST)
இந்தியாவில், வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்க தேர்தல் ஆணையம் ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. பிஹார் மாநிலத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதை போன்று, 2026 ஜனவரி 1 முதல் நாடு முழுவதும் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகளை நீக்கி, புதிய வாக்காளர்களை சேர்ப்பது மற்றும் இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்குவது ஆகும். 
 
இந்தத் திட்டத்தின்படி, அனைத்து மாநிலத் தேர்தல் அதிகாரிகளுடனும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் நாடு முழுவதும் இந்தப் பணி நடைபெறும்.
 
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல்களை நேர்மையாகவும், துல்லியமாகவும் நடத்துவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான படியாக இருக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

