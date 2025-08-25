முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்த நாய்களின் உடல்கள்.. விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?

Dog Poisoning

Siva

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (08:07 IST)
மேற்கு வங்கத்தில் நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல தெருநாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஷம் கலந்த உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட நாய்களின் உடல்கள் சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்ததை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவத்தில் சில நாய்களின் உடல்கள் மட்டுமே கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றவை இன்னும் காணாமல் போயுள்ளன. ஒரு நபர் வீட்டின் கோழிகளை நாய்கள் கொன்றதால், பழிவாங்கும் நோக்கில் இந்த செயல் நடந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். 
 
இந்தச் சம்பவம், தெருநாய்கள் குறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் பின்னணியில் நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகஸ்ட் 22 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய புதிய தீர்ப்பின்படி, கருத்தடை செய்யப்பட்ட தெரு நாய்கள் அவற்றின் இருப்பிடத்திலேயே விடப்பட வேண்டும் என்றும், வெறிநாய் காய்ச்சல் உள்ள அல்லது ஆக்ரோஷமான நாய்கள் மட்டுமே காப்பகங்களில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
மேலும், தெருவில் நாய்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு நாடு தழுவிய தடையையும் நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது. இந்த புதிய தீர்ப்பின்படி, பெரும்பாலான நாய்கள் அவற்றின் அசல் பகுதிகளுக்கே திரும்ப அனுப்பப்படும்.
 
Edited by Siva
 

