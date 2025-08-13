முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திரையரங்குகளில் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கே முன்னுரிமை: மம்தா அறிவிப்பால் பாலிவுட் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
மேற்கு வங்க அரசு

Siva

, புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (16:16 IST)
மேற்கு வங்க மாநில அரசு, உள்ளூர் திரைப்படத் துறையான பெங்காலி சினிமாவை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும், மல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்குகளின் ஒவ்வொரு திரையிலும், ஆண்டுக்கு 365 பிரைம் டைம் காட்சிகள் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு கட்டாயம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது பெங்காலி திரைப்படத் துறையினரிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மேற்கு வங்க அரசின் இந்த அறிவிப்பின்படி, பின்வரும் விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
 
1. ஒவ்வொரு திரையரங்கிலும், மல்டிபிளெக்ஸின் ஒவ்வொரு திரையிலும், ஆண்டுக்கு 365 பிரைம் டைம் காட்சிகள் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு கட்டாயம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். வருடத்தில் அனைத்து 365 நாட்களுக்கும், தினசரி குறைந்தது ஒரு காட்சி பெங்காலி திரைப்படம் ஒளிபரப்பாக வேண்டும். பிரைம் டைம்" என்பது மாலை 3:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை உள்ள காட்சிகளைக் குறிக்கும்.
 
இந்த அறிவிப்பு, பல ஆண்டுகளாக பெங்காலி திரைப்படத் துறையினர் கோரிவந்த ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாகும். பெரிய பட்ஜெட் இந்தி மற்றும் பிற மாநில திரைப்படங்களின் வருகையால், பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு ப்ரைம் டைமில் காட்சிகள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனால், உள்ளூர் திரைப்படங்கள் பெரும்பாலும் பார்வையாளர்கள் குறைவாக வரும் நேரங்களில் திரையிடப்பட்டன.
 
இதை தடுக்கவும், உள்ளூர் கலைஞர்கள் மற்றும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களை ஆதரிக்கவும், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அமைச்சர் அரூப் பிஸ்வாஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற பெண்களுக்கு ‘கூலி’ படத்தின் 4 டிக்கெட்டுக்கள்.. இன்ப அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos