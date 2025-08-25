முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூலி வேலைக்கு சென்று வைரத்துடன் திரும்பும் தொழிலாளிகள்.. ஆந்திராவில் பரபரப்பு..!

Advertiesment
Andhra Pradesh

Mahendran

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (16:20 IST)
ஆந்திர பிரதேசத்தின் ராயலசீமா பகுதியில் பெய்து வரும் மழை, குர்னூல் மற்றும் அனந்தபூர் மாவட்ட கிராமவாசிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு புதிய அதிர்ஷ்டத்தை தேடும் பருவமாக மாறியுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் வைரம் உள்ளிட்ட விலைமதிப்பற்ற கற்களை தேடும் வேட்டை தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
ஜொன்னகிரி, துகலி மற்றும் பெரவலி மண்டலங்களில், மழை பெய்ததால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் மண் அரிப்பு காரணமாக, ஆயிரக்கணக்கான கிராமவாசிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் வெளியாட்கள் தங்களது அதிர்ஷ்டத்தை சோதிக்க ஆர்வத்துடன் குவிந்து வருகின்றனர்.
 
ஏற்கனவே சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வைரம் கண்டெடுத்ததால் சாதாரண விவசாயிகள் கோடீஸ்வரர்களாகவும், பில்லியனர்களாகவும் மாறிய கதைகள் உண்டு.  கடந்த 2018-ல் தனது முதல் வைரத்தை ஒருவர் கண்டறிந்ததாகவும்,  அதை அவர் ரூ. 8 லட்சத்திற்கு விற்றதாகவும் தெரிகிறது.
 
குர்னூல் மற்றும் அனந்தபூர் மாவட்டங்களில் வைரங்கள் பற்றிய நாட்டுப்புற கதைகள் நீண்டகாலமாக நிலவி வருகிறது. மக்கள் வேலைக்காக சென்று,  வைரங்களுடன் திரும்பி வருகின்றனர். பெரிய தொகைகள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் இதுவரை எந்தக் குற்றங்களும் பதிவாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

20 வயது திருமணமான பெண் கொலை.. வாயில் வெடிமருந்து வெடிக்க செய்த கள்ளக்காதலன்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos