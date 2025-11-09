முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தேர்தல் பிரச்சாரமா? உல்லாச சுற்றுப்பயணமா? ராகுல் காந்தியை கிண்டல் செய்த பாஜக..!

Advertiesment
ராகுல் காந்தி

Mahendran

, ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (13:32 IST)
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள காடுகளில் சுற்றுலா சஃபாரி சென்றது குறித்து பாஜக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளது.
 
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி சஃபாரி மேற்கொண்ட வீடியோவை பகிர்ந்துள்ள பாஜகவின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ஷேஹ்ஷாத் பூனவல்லா, "ராகுல் காந்தியை பொறுத்தவரை, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி என்பது ஒரு சுற்றுலா அல்லது கொண்டாட்டத்தின் அடையாளமே" என்று கிண்டலடித்தார்.
 
"பிகாரில் தேர்தல் நடக்கும்போது அவர் காட்டில் சவாரி செய்கிறார். இதுவே அவருக்கு எது முன்னுரிமை என்பதை காட்டுகிறது" என்று பூனவல்லா கேள்வியெழுப்பினார். மேலும், தேர்தலில் தோல்வியடைந்தால், ராகுல் வழக்கம்போல் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது பழிபோட்டுவிட்டு, மோசடி குறித்த பவர் பாயின்ட் விளக்கங்களை வழங்குவார் என்றும் அவர் சாடினார்.
 
ராகுல் காந்தி, மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கான பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்க சென்றபோது இந்த சஃபாரி பயணத்தை மேற்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos