முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!

Advertiesment
ஆம்ஸ்ட்ராங்

Mahendran

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (14:09 IST)
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கின் விசாரணையை, மத்திய சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில் ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
இந்த வழக்கு இதுவரை சிபிசிஐடி என்ற மாநில குற்றப் புலனாய்வுத் துறை மூலம் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த விசாரணையில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை தொடர்பாக இதுவரை 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு, அரசியல் மற்றும் சமூக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வழக்காக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கின் விசாரணை சிபிஐ-க்கு மாற்றப்பட்டிருப்பது, வழக்கில் மேலும் வெளிப்படைத்தன்மையையும், நீதியையும் உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியிலும் தொடர்ந்து உயரும் வங்கி பங்குகள்! - அந்த அறிவிப்புதான் காரணமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos