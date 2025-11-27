முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆதார் இருந்தால் ஒருவரை வாக்காளராக சேர்க்க வேண்டுமா? சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி..!

Advertiesment
ஆதார்

Siva

, வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (11:55 IST)
தேர்தல் ஆணையம் பல மாநிலங்களில் நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிக்கும் வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீதான இறுதி விவாதங்களை உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று தொடங்கியது. அப்போது, ஆதார் அட்டையை மட்டும் குடியுரிமைக்கு அசைக்க முடியாத ஆதாரமாக கருத முடியாது என்று நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது.
 
தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜோய்மால்யா பாக்ஸி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, வாக்காளராக பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் படிவம் 6-இல் உள்ள பதிவுகளின் சரியான தன்மையை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கண்டிப்பாக உண்டு என்று வலியுறுத்தியது. 
 
ஆதார் என்பது நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஆதார் வழங்கப்பட்ட ஒருவரை, வாக்காளராகவும் சேர்க்க வேண்டுமா? அண்டை நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டுமா? என்று தலைமை நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
 
தேர்தல் ஆணையம் வெறுமனே அஞ்சல் அலுவலகம் போல செயல்பட்டு, ஒவ்வொரு படிவம் 6 விண்ணப்பத்தையும் தானாகவே ஏற்க வேண்டும் என்ற வாதத்தை உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
 
இந்த திருத்தம் ஜனநாயகத்தின் மையத்தை பாதிக்கிறது என்று மனுதாரர்கள் சார்பில் வாதிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் கூறினார். இருப்பினும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு சரியான அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கூறியது. 
 
தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்காளம் தொடர்பான வழக்குகளுக்கு தனித்தனி காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சித்தராமையா தான் முதல்வர்.. டெல்லிக்கு சென்ற ஆதரவாளர்கள்.. காங்கிரஸ் மேலிடம் குழப்பம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos