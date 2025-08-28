முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
1 வயது குழந்தைக்கு 12 மணிக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. 12.05க்கு குழந்தையும் தாயும் பலி..!

Maharashtra

, வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (09:12 IST)
மகாராஷ்டிராவில் பழமையான சட்டவிரோத நான்கு மாடி கட்டிடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில், ஒரு வயது குழந்தை மற்றும் அதன் தாயார் உட்பட 15 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம், ஒரு குடும்பத்தினர் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு நடந்ததால், பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நேற்று நள்ளிரவு 12:05 மணியளவில், விஜய் நகரில் உள்ள 'ரமாபாய் அபார்ட்மெண்ட்' என்ற அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் பின்பகுதி திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இடிந்து விழுந்த பகுதி, ஒட்டுமொத்த கட்டிடத்தின் 12 குடியிருப்புகளைக் கொண்டது. இந்த சம்பவம் நடந்த சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, அதாவது சரியாக 12 மணிக்கு ஜாயல் குடும்பத்தினர் தங்களது குழந்தையின் பிறந்தநாளை கொண்டாடி, கேக் வெட்டி, புகைப்படங்களை எடுத்து உறவினர்களுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். பலூன்கள் மற்றும் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அவர்களின் வீடு, இந்த துயர சம்பவத்திற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருந்தது.
 
இந்த விபத்தில், ஒரு வயது குழந்தை உத்கர்ஷா ஜாயல் மற்றும் அவரது 24 வயது தாயார் ஆரோஹி ஜாயல் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர். குழந்தையின் தந்தை ஓம்கார் ஜாயல் இன்னும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருக்கலாம் என்ற அச்சத்தில் மீட்புப்பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. 
 
விபத்தில் உயிரிழந்த 15 பேரில், ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். மீதமுள்ள ஒன்பது பேரின் உடல்கள் இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து மீட்கப்பட்டன. இந்தக் கட்டிடம் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டது என முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
 
வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

