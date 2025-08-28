முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வேலை நேரம் 10 மணி நேரமாக மாற்றப்படுகிறதா? அரசு பரிசீலை.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
Maharashtra

Mahendran

, வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (09:00 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களின் வேலை நேரத்தை ஒன்பது மணி நேரத்திலிருந்து பத்து மணி நேரமாக உயர்த்த மாநில அரசு பரிசீலித்து வருவதாக வெளியான தகவல்கள், ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
தினசரி வேலை நேரம் அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, அவசர வேலைகளுக்கு ஒரு நாளுக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 12 மணி நேரமாக இருப்பதை நீக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம், ஊழியர்களின் பணி சுமையை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை, தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் நல அமைப்புகளிடமிருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகளை சந்திக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
வேலை நேரம் அதிகரிப்பு, ஊழியர்களின் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பெரிதும் பாதிக்கும் என அவர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே அதிக பணிச்சுமை உள்ள நிலையில், கூடுதல் வேலை நேரம் அவர்களுக்கு பெரிய அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும்.
 
அதே சமயம், இந்த திட்டத்தை தனியார் நிறுவனங்கள் வரவேற்றுள்ளன. வேலை நேரத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம், உற்பத்தி திறனைப் பெருக்கி, தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க முடியும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். மகாராஷ்டிராவை ஒரு முதலீட்டு மையமாக மாற்றுவதற்கும், தொழில்துறை வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை உதவும் என்று அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
இந்த முடிவை அரசு எடுப்பதற்கு முன், அனைத்து தரப்பினரின் கருத்துக்களையும், குறிப்பாக ஊழியர்களின் கவலைகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் தவறாக வழிகாட்டிய கூகுள் மேப்.. ஆற்றில் கவிழ்ந்த வாகனம்.. 3 பேர் பரிதாப பலி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos