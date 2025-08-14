முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






17 வயது சிறுமியிடம் பேசிய முஸ்லீம் இளைஞர் அடித்து கொலை.. 8 பேர் கைது

Advertiesment
மகாராஷ்டிரா

Siva

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (12:54 IST)
மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஜல்கான் மாவட்டத்தில், 17 வயது சிறுமியுடன் காபி கடையில் பேசிக்கொண்டிருந்த 21 வயது முஸ்லிம் இளைஞர் ஒருவரை ஒரு கும்பல் அடித்து கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சலீம் ரஹீம் கான் என்ற அந்த இளைஞர், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு காபி கடையில் சிறுமியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, ஒரு கும்பலால் அந்த இளைஞரை மிரட்டியது. இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு, அந்த கும்பல் சலீம் மற்றும் அந்த பெண்ணை பின்தொடர்ந்து சென்று, வேறு ஒரு இடத்தில் மீண்டும் கொடூரமாக தாக்கியது.
 
இந்த தாக்குதலின் போது, சலீமிற்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவரது பெற்றோர் அவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.  
 
கொலைக்கான சரியான நோக்கம் இன்னும் முழுமையாக தெரியவில்லை என்றாலும், காவல்துறை இந்த வழக்கில் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதுவரை எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆறு குற்றவாளிகள் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளதாகவும், அவர்களை தேடிப் பிடிக்கத் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தெரு நாய்கள் விவகாரம்: உள்ளூர் அமைப்புகளின் அலட்சியத்தை கண்டித்த உச்ச நீதிமன்றம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos