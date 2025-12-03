முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பில் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! ஒரு டாலர் ரூ. 90-ஐ எட்டியது.

Advertiesment
ரூபாய் மதிப்பு

Mahendran

, புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (11:00 IST)
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு புதன்கிழமை காலை வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்து, நிதிச் சந்தைகளில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்றைய வர்த்தகத்தின்போது ஒரு டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 90-ஐ எட்டிய நிலையில், இன்று காலை மேலும் சரிந்து ரூ. 90.15 ஆகக் காணப்பட்டது. இது, வரலாற்றில் முதல்முறையாக டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 90-ஐக் கடந்த நிகழ்வாகும்.
 
இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படாத நிலையில், ரூபாயின் மதிப்பில் இந்தத் திடீர் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வீழ்ச்சி, வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டுச் சூழலில் நிச்சயமற்ற தன்மையை அதிகரித்துள்ளது.
 
ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிவடைவது, இறக்குமதிச் செலவுகளை அதிகரிப்பதோடு, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையையும் பாதிக்கலாம் என்பதால், பொருளாதார நிபுணர்கள் மத்தியில் கவலை எழுந்துள்ளது. டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் இந்த அதல பாதாள சரிவு, இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் பல துறைகளில் உடனடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது. இந்தச் சூழலைச் சீரமைக்க, ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் மத்திய அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மிகவும் எதிர்பார்ப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னையில் நீடிக்கும் மழை.. வெள்ளம் சூழ்ந்த குடியிருப்புகள்.. தண்ணீரை வெளியேற்றும் பணிகள் தீவிரம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos