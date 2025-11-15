முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தங்கத்தின் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி! - பவுனுக்கு இன்று எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

தங்கம் விலை குறைவு

Mahendran

, சனி, 15 நவம்பர் 2025 (10:58 IST)
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கணிசமாகக் குறைந்து விற்பனையாகிறது. ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து, ரூ.92,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
சென்னை நகரில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் பெரும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் இன்று (சனிக்கிழமை) காலை மேலும் ரூ.1,520 சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
ஒரு கிராம்: ரூ.190 குறைந்து ரூ.11,550-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
ஒரு பவுன்: ரூ.1,520 குறைந்து ரூ.92,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,800 வரை குறைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
வெள்ளி விலையும் இன்று  குறைந்துள்ளது.
 
ஒரு கிராம்: ரூ.5 குறைந்து ரூ.1750-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி): ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.1.75 லட்சம்-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
 
 

