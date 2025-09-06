முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முதல்முறையாக ஒரு கிராம் ரூ.10ஆயிரத்தை கடந்த தங்கம் விலை.. ரூ.1120 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
தங்கம்

Mahendran

, சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (09:59 IST)
உலக பொருளாதாரத்தில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மை, பங்குச்சந்தைகளில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் பொருளாதார கொள்கைகள் காரணமாக, தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
 
இந்தியாவில், இந்த சர்வதேச காரணிகளின் தாக்கம் காரணமாக ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு ரூ. 10,000ஐத் தாண்டியுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்றைய தங்கம் விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
 
தரமான தங்கம் (22 காரட்):
 
நேற்று: ரூ.9,865
 
இன்று: ரூ.10,005
 
ஒரே நாளில் ₹140 உயர்வு.
 
தூய தங்கம் (24 காரட்):
 
நேற்று: ரூ.10,761
 
இன்று: ரூ.10,914
 
ஒரே நாளில் ₹153 உயர்வு.
 
இதேபோல், வெள்ளியின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.138.00 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.138,000.00 ஆகவும் உள்ளது.
 
தங்கத்தில் முதலீடு செய்துள்ளவர்களுக்கு இந்த விலை உயர்வு நல்ல லாபத்தை கொடுத்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த ஏற்ற இறக்கம் எதிர்கால முதலீடுகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் அமைகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இரு பெண்கள் முடியை பிடித்து இழுத்து சண்டை.! விசில் அடித்து உற்சாகப்படுத்திய ஆண்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos