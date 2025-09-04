ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால் அதே நேரத்தில்... தங்கம் தென்னரசு

மத்திய அரசு ஜி.எஸ்.டி. வரியில் கொண்டுவந்துள்ள சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை வரவேற்பதாகவும், அதே நேரத்தில் மாநிலங்களின் வருவாய் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சிலின் புதிய முடிவுகளையும், குறிப்பாக அத்தியாவசிய பொருட்கள், மருத்துவம் மற்றும் காப்பீட்டுக்கான வரி குறைப்புகளையும் அவர் வரவேற்றுள்ளார். இது நுகர்வோர் மற்றும் பல்வேறு துறைகளுக்குப் பயனளிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனினும், இந்த வரி குறைப்புகளால் மாநில அரசுகளின் வருவாய் குறையக்கூடும் என்ற கவலையையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஜி.எஸ்.டி. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, மாநிலங்களின் வருவாய் இழப்பை ஈடுகட்ட இழப்பீடுகள் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்ட நிலையில், அது தொடர்ந்து உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
மேலும், தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு அதிகபட்ச ஜி.எஸ்.டி. வரியை அதிகரிக்கலாம் என்றும் அவர் ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த கருத்துகள், மத்திய அரசின் சீர்திருத்தங்களை வரவேற்கும் அதே வேளையில், மாநிலங்களின் நிதி நிலைமை பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான ஒரு எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.