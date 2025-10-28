இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1200 குறைந்தது தங்கம் விலை.. இன்னும் சரியும் என தகவல்..!

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு 150 ரூபாயும் ஒரு சவரனுக்கு 1200 ரூபாயும் குறைந்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தங்கம் போலவே வெள்ளி விலையும் சரிந்து வருகிறது என்பதும் இன்று ஒரே நாளில் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ. 5000 குறைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,450
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 11,300
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 91,600
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 90,400
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,490
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,327
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 99,920
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 98,616
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 165.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 165,000.00